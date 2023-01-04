 

Мишустин обсудил вопрос о правах на интеллектуальную собственность

04.01.2023, 14:27, Разное
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На встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регистрация прав интеллектуальной собственности не должна быть сложной, а россияне должны иметь право защищать свою интеллектуальную собственность в любой стране по своему выбору.

“Регистрация прав интеллектуальной собственности является важной частью, особенно в ситуации, когда наша страна подвергается жестким санкциям. Процесс регистрации прав интеллектуальной собственности должен быть быстрым. В нашей стране он занимает чуть более 4 месяцев. Это один из самых впечатляющих результатов в любой точке мира. В большинстве стран на это уходит в среднем от одного до двух с половиной лет”, – заявил Мишустин.

Он подчеркнул важность создания комфортной среды для инноваторов. Доступ к базе данных Роспатента необходим всем нашим клиентам. Это инноваторы, бизнесмены и предприниматели, которые хотят регистрировать свои достижения и проекты”. По словам премьер-министра, у них должна быть возможность посмотреть, что сделали другие, чтобы открыть новые рынки для своих изобретений, а также для экспертной оценки технологий и продуктов, что может быть очень полезно для поиска новых сфер бизнеса. Он считает, что важно обеспечить безопасную нормативную среду.

Мишустин заявил, что, несмотря на сложность ситуации, необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить права на эти продукты для российских предприятий и предпринимателей.”


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