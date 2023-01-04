Lenovo представит глобального игрового конкурента iPad mini

Lenovo Legion Y700 был представлен в Китае для игровых Android-планшетов. Возможно, он будет доступен и за пределами Китая. Об этом пишет Gizmochina.

Эти предположения возникли в результате того, что страница продукта для планшета появляется на нескольких зарубежных сайтах Lenovo. На всех этих сайтах страница отсутствует. Ожидается, что больше информации будет раскрыто во время выставки потребительской электроники CES 2023, которая начнется 5 января.

Планшет позиционируется как планшет с экраном Legion Y700 и чипом Snapdragon 870. Устройство также оснащено 8,8-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На момент выхода цена устройства в Китае составляла примерно 26,7 000 рублей (2,7 тыс. юаней).

“Газета.Ru”, российский журналист, ранее заявила, что Motorola и Lenovo готовят к выпуску смартфон ThinkPhone.