Инсайдер: Samsung отказывается от 128 ГБ памяти в Galaxy S23

Инсайдер Ахмед Квайдер утверждает, что минимальный объем памяти в линейке Samsung Galaxy S23 составит 256 ГБ. Об этом говорилось на странице Ахмеда Квайдера в Twitter.

Samsung Galaxy S23+ и S23+ будут поставляться в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Квайдер утверждает, что флагманская модель Galaxy S23 Ultra будет иметь 12 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель следующих объемов: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 1 ТБ. Смартфоны могут быть модифицированы с дополнительной оперативной памятью и встроенным хранилищем, однако 256 ГБ будет входить в стандартную комплектацию новых версий.

Неясно, как отказ от минимальной версии корейских флагманов на 128 ГБ повлияет на их стоимость. В 2022 году в линейке Galaxy S22 было три модели с минимальной конфигурацией 128 ГБ. По слухам, флагман серии Galaxy S23 будет представлен 1 февраля.