Сон в руку – Личное мнение
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Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муципуциевна внезапно ошарашила всех новостью о своей неожиданной беременности двойней.
Фото: Соцсети
Все поклонники таланта актрисы, конечно, сразу же удивились. От кого? Когда?
Интрига раскрылась быстро: беременность Агатке приснилась. Сон в руку? Да.
Правда, сны — это такая штука, что толковать их нужно немного шире, чем явь.
Бывший муж не отлипает от новой жены. Сразу видно, что там и любовь, и страсть. Это очевидно любому, в том числе и Агатке.
Не думаю, что пройдёт много времени, пока Зепюр родит.
Агатка же продолжает надеяться на воссоединение. Это со мной, именно со мной Павлик должен миловаться! Это я должна забеременеть и родить!
От таких мыслей, как мне кажется, и проистекают сны у Муципуциевны. Смотрит на бывшего мужа, на его тягу к новой жене, на месте которой видит только себя.
Нет, Агата, так дело не пойдёт. Ты должна уже твёрдо понять, что Павлик к тебе никогда не вернётся. Не будет он ходить вокруг тебя, не потянет его к тебе, а ты от него не забеременеешь.
Возможно, это звучит неприятно, но это правда. И только приняв эту правду, ты сможешь в дальнейшем найти своё — своё! — счастье.
Есть какой-то рабочий способ избавиться от мыслей о бывшем? Поделитесь с Агаткой, жалко бабу.
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Источник: Лена Миро
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