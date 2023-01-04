Сон в руку – Личное мнение

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муципуциевна внезапно ошарашила всех новостью о своей неожиданной беременности двойней.



Фото: Соцсети

Все поклонники таланта актрисы, конечно, сразу же удивились. От кого? Когда?

Интрига раскрылась быстро: беременность Агатке приснилась. Сон в руку? Да.

Правда, сны — это такая штука, что толковать их нужно немного шире, чем явь.

Бывший муж не отлипает от новой жены. Сразу видно, что там и любовь, и страсть. Это очевидно любому, в том числе и Агатке.

Не думаю, что пройдёт много времени, пока Зепюр родит.

Агатка же продолжает надеяться на воссоединение. Это со мной, именно со мной Павлик должен миловаться! Это я должна забеременеть и родить!

От таких мыслей, как мне кажется, и проистекают сны у Муципуциевны. Смотрит на бывшего мужа, на его тягу к новой жене, на месте которой видит только себя.

Нет, Агата, так дело не пойдёт. Ты должна уже твёрдо понять, что Павлик к тебе никогда не вернётся. Не будет он ходить вокруг тебя, не потянет его к тебе, а ты от него не забеременеешь.

Возможно, это звучит неприятно, но это правда. И только приняв эту правду, ты сможешь в дальнейшем найти своё — своё! — счастье.

Есть какой-то рабочий способ избавиться от мыслей о бывшем? Поделитесь с Агаткой, жалко бабу.

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