 

“Не могу дышать”: Малахов умоляет молодого фаворита лечь в больницу

04.01.2023, 14:09, Разное
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Российский блогер Рома Желудь когда-то был на пике популярности и подписывал многомиллионные контракты. Однако все рухнуло в одночасье, когда артист утонул в тяжелой наркозависимости, в чем и признался несколько лет назад.

Понимая, что самостоятельно выбраться из наркозависимости он не может, Желудь опустил руки разрушил карьеру, встав на путь эскорта. В прошлом году из-за передозировки у блогера отказали ноги. В какой-то момент Рома Желудь осознал весь ужас происходящего и попытался встать на путь истинный, но все было тщетно. В 2020 году певец создал антинаркотический проект, чтобы помочь молодежи не повторять его ошибки.

“Последние два месяца нахожусь под тяжелыми наркотиками вперемешку с таблетками. Не могу остановиться, пока не доходит до состояния, когда не могу дышать”, – говорил Рома Желудь.

Недавно блогер вышел на связь и рассказал журналистам, что ему удается держать трезвость уже два месяца. Сохранять такое состояние ему помогает новая любовь. Как признался Рома Желудь, пока ему удается держаться и принимать только антидепрессанты. Также блогер сменил свое окружение и перестал общаться с теми, кто употребляет наркотики. “Нет желания возвращаться к наркотикам, не хочу больше в жизнь, когда ты одинок, только Малахов иногда звонит и предлагает лечь в рехаб”, — резюмировал Рома.


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