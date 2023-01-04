 

“Самолет сломался!”: оказавшаяся одной ногой в могиле Волочкова вышла на связь с залепленным ртом

04.01.2023, 14:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Месяц назад российская балерина Анастасия Волочкова образно обручилась в храме со своим новым возлюбленным, после чего заявила о предстоящей свадьбе в Лапландии. А перед этим танцовщица пообещала посетить любимые Мальдивы, что и сделала.

Сейчас Волочкова находится именно там, но без приключений добраться до райских островов у нее не получилось. Все помнят прошлогодний скандал, когда бортпроводники ругались в салоне самолета с невнятно говорящей Волочковой, которая якобы отказывалась надеть маску. На этот раз балерина показала на видео, что летит в маске, хотя все остальные пассажиры сидят без средств защиты. Волочкова с залепленным маской ртом подчеркнула, что абсолютно такая же картина была и в прошлый раз, когда ее одну неизвестно за что обругали.

По прилету в аэропорт Мале Волочкову ждал неприятный сюрприз. Как выяснилось, самолет-трансфер, который должен был доставить ее на остров назначения, сломался.

“Приключения начинаются! Гидро самолет на котором я должна лететь от Мале до острова, сломался!” – пояснила Волочкова.

Таким образом, балерина оказалась одной ногой в могиле, ведь на борту сломанного самолета могла оказаться она. Видео, на котором за ней летит новый самолет, Волочкова показала в своем аккаунте. На кадрах легкомоторный лайнер резко снижается, словно падает.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.22 / Вечная память: исчезнувшую Ротару раздавило смерью

29.06.22 / CNN – Турция сняла возражения по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

04.12.21 / Американцу, по ошибке отсидевшему 15 лет за плевок в полицейского, выплатят 1000 долларов

09.05.21 / СМИ: принц Гарри и принц Уильям выступят отдельно на открытии памятника принцессе Диане

10.08.20 / Сервис «Яндекса» Алиса заменит часть педагогов в новом учебном году

01.09.22 / Как избежать скатывания теней в складки век: способы, которые помогут выглядеть идеально

15.08.22 / Власти Латвии заморозили рублёвый счёт, открытый Максимом Галкиным для сбора средств в помощь Украине

11.10.20 / В мире: Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

14.01.22 / Мнение: О ближайших планах Путина… Всем приготовиться?

15.02.21 / Импотенция внешней политики ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика