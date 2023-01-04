 

Блейк Лайвли показала, как изменилась ее внешность во время беременности

04.01.2023, 14:05, Разное
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35-летняя Блейк Лайвли ждет четвертого ребенка от своего возлюбленного Райана Рейнольдса, и не перестает радовать фанатов свежими “беременными” снимками. Актриса обожает иронизировать, поэтому в новом посте без юмора тоже не обошлось. Блейк выложила фото из спортивного зала, на котором позирует со своим личным тренером Доном Саладино, в формате “до и после”. 

Уже несколько месяцев занимаюсь по программе тренировок. Что-то не работает, – пошутила она в подписи к посту.

О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале сентября. После этого, в ноябре, Блейк впервые появилась на публике, а уже в конце месяца поддержала мужа на премии American Cinematheque Awards. Отметим, что Блейк уже неоднократно делилась с поклонниками новыми “беременными” фото, в том числе в преддверии Рождества.

У пары уже есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Супруги познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.


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