Брэд Питт и Инес де Рамон на отдыхе в Мексике — новые фото пары

На днях стало известно, что 59-летний Брэд Питт и его 32-летняя избранница Инес де Рамон вместе отметили Новый год в Мексике и остались там на каникулы. А уже накануне американский таблоид Page Six опубликовал фотографии папарацци, на которых Брэд и Инес запечатлены отдыхающими возле бассейна в мексиканском курортном городке Кабо Сан Лукас.

Примечательно, что влюбленные попали в кадр практически обнаженными — Питт засветил на снимках роскошный подтянутый пресс, а Инес, в свою очередь, сняла верх купальника. Все новые фото пары вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Отметим, что свое 59-летие Брэд тоже отметил в компании новой подруги. Тогда репортеры сфотографировали пару на романтическом свидании в Голливуде, штат Калифорния. Впервые слухи о возможном романе между Брэдом Питтом и экс-супругой звезды “Дневников вампира” Пола Уэсли Инес де Рамон появились в середине ноября после того, как их заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

Инес де Рамон — звездный фитнес-тренер и вице-президент ювелирной компании Anita Ko Jewelry. С Полом Уэсли она рассталась еще в сентябре. Пара прожила в браке три года. С Питтом девушку, по словам инсайдеров, познакомил “общий приятель”.