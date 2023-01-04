WION – рост заражений в Китае мешает восстановлению игорного бизнеса

Сильно пострадавшие от карантина и прочих ограничений игорные заведения в китайском Макао снова столкнулись с проблемами, пишет WION. После смягчения политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае начался рост заражений: в результате в Макао приезжает куда меньше туристов, избегающих мест скопления людей и казино.



AP

Заболевания коронавирусом в Китае принесли с собой плохие новости для крупнейшего в стране игорного рынка в Макао. Спустя три года бесчисленных карантинов и ограничений владельцы предприятий в Макао надеялись, что дела поправятся, после того как Пекин ослабил свою политику нулевой терпимости к коронавирусу. Однако рост числа заболеваний привёл к тому, что посетители держатся подальше от рынков и знаменитых казино.

ЛИ ЧОН-СОЙ, владелец магазина в Макао: Я столько всего перенёс, что чувствовал себя выпотрошенным. Я терпел всё это три года. Пару месяцев у нас были клиенты, затем на пару месяцев нас закрывали. Надеюсь, что вирус уже не такой заразный. Ослабление ограничений поможет нашей экономике восстановиться.

Согласно данным полиции, с 21 по 27 декабря в Макао в среднем в день прибывало 8300 человек. Это составляет лишь 68 процентов от числа посетителей в ноябре. В канун Нового года ситуация улучшилась: в тот день в город въехало 28 тысяч туристов. Но это лишь 66 процентов от показателей 2021 года.

РЭЙН ЛИ, турист: Мне не нравится, что закрываются магазины. Многих магазинов уже нет. Мне бы хотелось, чтобы всё было, как до пандемии, когда открыты все магазины и по улицам гуляют люди.

На прошлой неделе власти Китая объявили, что продолжат выпускать загранпаспорта, что потенциально приведёт к активным поездкам китайцев за границу. Кроме того, это создаст дополнительную конкуренцию для Макао. Местные предприниматели надеются, что празднования Китайского Нового года в конце января будут более удачными для города.

С началом пандемии в 2020 году, прибыль игорного бизнеса Макао просела на 80 процентов в сравнении с предыдущим годом, составив всего 7,5 миллиарда долларов. В 2021 году прибыль подросла до 10,8 миллиарда долларов, но это всё равно на 75 процентов ниже пикового значения в 45 миллиардов долларов, зафиксированного в 2013 году. В прошлом году прибыль сократилась вдвое, до 5,3 миллиарда долларов.

Дата выхода в эфир 02 января 2023 года.