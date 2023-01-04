Замглавы МИД Польши – 2023 год будет переломным в плане взыскания репарации от Германии

В настоящее время вопрос военных репараций актуален как никогда, уверен замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик. Замминистра объясняет, что лучшего шанса у Польши наконец-то их получить от Германии за ущерб, который она нанесла в ходе Второй мировой войны, не будет. Более того, Варшава надеется заручиться поддержкой международного сообщества и придать широкую огласку своей трагической истории.



AP

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил о планах правительства страны на 2023 год, которые преследуют цель взыскать компенсации от Германии за ущерб, причинённый полякам во время Второй мировой войны. По его словам, именно сегодня, в эпоху украинского конфликта, мир в состоянии куда лучше понять ситуацию Польши, в которой она оказалась после окончания Второй мировой войны. Польские власти будут прикладывать все возможные усилия для того, чтобы вынести польско-немецкий спор по выплате репараций на международный уровень, пишет Fronda.

«Их цель — придать теме репараций огласку. Мы планируем ходатайствовать и направлять наши запросы в другие международные организации. Мы будем обращаться в том числе и в ООН, но сообщим об этом в начале января», — подчеркнул он в беседе с Польским агентством печати.

Польские политики также будут искать поддержку в международных организациях, занимающихся правами человека, демократией и верховенством закона, а также в таких институтах, как Европейская комиссия или конгресс США. «Мы хотим показать нашим партнёрам, что мы проводим весьма профессиональную, широкомасштабную деятельность на международной арене и что речь идёт не только о Польше и Германии. Это более широкая проблема в плане того, что Германия так и не рассчиталась со многими странами, принимавшими участие во Второй мировой войне на стороне союзников. Следовательно, мы продолжим проводить встречи и консультации», — добавил он.

По словам Мулярчика, именно сейчас наступает «прорыв» в попытках Польши добиться компенсации от Германии. «Нас ожидает интенсивное время, мы полностью осознаём переломный момент в истории, что касается вопросов репараций, это хорошее время, чтобы поднимать эти темы, потому что люди видят, как РФ ведёт себя сегодня на Украине…» — резюмировал замминистра в интервью Польскому агентству печати.