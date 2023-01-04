 

Воздушно-космические силы России сбили за сутки украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

04.01.2023, 13:43, Новости дня
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Воздушно-космические силы РФ сбили за сутки украинские МиГ-29 и Су-25, информирует Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолеты были сбиты в районе города Краматорска ДНР и населенного пункта Новопавловка Николаевской области Украины.

Во время контрбатарейной борьбы возле Артемовска была вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также неподалеку от населенного пункта Покаляное в Харьковской области и города Орехова в Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Возле населенного пункта Серебрянка в ДНР уничтожена гаубица Д-20 вместе с расчетом.

Кроме того, система ПВО за сутки уничтожила шесть БПЛА Украины в районах населенных пунктов Зеленый Гай в Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка в ДНР и Кременная в ЛНР.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Новоелизаветовка в ДНР были сбиты самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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