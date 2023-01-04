 

Надпись «Героическая оборона России» была замечена на бегущей строке польского канала TVP Info

04.01.2023, 13:42, Новости дня
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На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», информирует Gazeta Polska.

В тот момент, когда появилась красная бегущая полоса со словами «Героическая оборона России», ведущая рассказывала о конфликте в Украине и о том, что Россия готовит специальные штурмовые группы из недавно мобилизованных, передает «Лента.ру».

 

Представители телеканала прокомментировали ситуацию не стали.

Ранее вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) запретили в Латвии после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.

Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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