Путин отдал приказ отправить на боевую службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»

Российский лидер Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».

Глава государства на торжественной церемонии выхода на боевую службу фрегата пожелал ему «семь футов под килем» и отметил, что район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

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