Международное бюро мер и весов отказало России в установке эталона крестной силы

Комиссия по вопросам теологии Российской академии наук сообщила, что Международное бюро мер и весов ответило отказом на предложение ввести международный эталон крестной силы. Это произошло вопреки тому, что российская сторона прислала все необходимые научные изыскания и расчёты, а также сам образец.

Международные учёные мотивировали свой отказ тем, что не могут принимать во внимание выкладки, основанные на личном опыте веры. К тому же «эталонно намоленная вещь» вызвала у одного из участников осмотра, британца Адама Питерсона, эпилептический припаток и термический ожог неизвестной природы. Так называемый «благодатемер» и вовсе оказался китайским калькулятором, на обратной стороне которого была наклеена бумажка с формулами ненаучного содержания.

Не последнюю роль, как утверждается, сыгралал и тот факт, что не давно учёные политехнического университета американского штата Миссисипи тоже пытались ввести на международном уровне аналогичный эталон и тоже получили отказ. В РАН пообещали связаться с ними для обмена опытом и возможной координации усилий.

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