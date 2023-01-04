Мнение: Российская интеллигенция восхищается Гимли и Леголасом

В респектабельной британской газете Таймс вышла статья с ярким заголовком: «день без мёртвых русских — незавершённый день» (ссылка). Не торопитесь делать скриншоты, статья будет висеть долго. Заголовок не нуждается в исправлении, так как это не шалость и не провокация — это вполне осознанная редакционная политика издания.

Виртуально жму руку Шарлин Фолкнер и Артуру Чупрыгину — я бы с радостью наградил их журналистским орденом, если бы имел такие полномочия. Убеждённый оппозиционер из России прочтёт сейчас заголовок в Таймс, перекрестится, и, может быть, впервые в жизни прислушается к словам Владимира Путина.

Вот, к примеру, что говорил Владимир Владимирович на декабрьском заседании Совета по правам человека (ссылка):

Я вчера разговаривал с руководителем Донецкой Республики, Пушилин Денис мне звонил. Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам. Ну не может об этом никто не знать! Все молчат, как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно.

Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить: для тех, кто должен следить за правами человека, – а я только что сказал, с какими целями, на мой взгляд, создавалось большинство из так называемых правозащитных организаций Запада, – для них люди вообще не имеют никакого значения. Они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта – они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чём дело – в этом вся проблема и вся беда. С этим мы имеем дело на сегодняшний день. Давно, на протяжении нашей истории имеем дело с этим, и сегодня это наиболее ярко проявляется.

И действительно, с точки зрения коллективного Запада всё логично. Есть люди первого сорта, по отношению к которым надо соблюдать нормы морали. Попробуйте мысленно заменить в заголовке Таймс слово «русские» на «французы» или «евреи», например… Есть люди второго сорта — украинцы, афганцы, венесуэльцы и так далее. Это меньшие братья цивилизованных людей, которые должны подчиняться Лондону ради их же пользы. И, наконец, как в анекдоте, есть русские — существа по природе своей вредные и опасные, природный враг добрых народов Средиземья.

В известном эпизоде Гимли и Леголас, персонажи культового фильма по книге Толкиена, спорят, кто из них убил больше орков (видео). Получается весело и задорно, как будто речь идёт о заброшенных в ворота шайбах или о чём-то ещё сугубо мирном. Орков не жалко, так как это же орки, они не считаются.

Аналогичная история произошла в реальном мире, в Китае, во время Нанкинской резни 1937 года. Тогда вся Япония следила за соревнованием двух офицеров, которые поспорили, кто быстрее успеет убить мечом 100 китайцев. Оба офицера преодолели заданную планку и стали национальными героями (ссылка).

Русских на Западе тоже считают орками, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Японию в итоге временно привели в чувство, а японских Гимли и Леголаса Нанкинский трибунал приговорил к заслуженному наказанию. Заодно выяснилось, что самураи не такие уж мастера мечевого боя — свои рекорды они ставили на пленных. Было бы неплохо привести в чувство и Британию, но получится навряд ли — начинать ядерную войну ради закрытия очередного Фёлькишер Беобахтер мы точно не будем.

Пока что достаточно и того, что западное деление людей на сорта вылезло наружу, стало явным. Ещё недавно большая семья российской интеллигенции могла прятать правду — если не от себя, то хотя бы от других. В 2022 журналисты Таймс и других изданий лишили её такой возможности.

Имеешь русский паспорт, но поддерживаешь Запад? Значит, являешься орком, который считает себя эльфом, и потому аплодирует историям про Гимли и Леголаса. Не удивляйся, если и относиться к тебе в России будет соответствующе.