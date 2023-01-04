 

Максим Соколов рассказал, как завести автомашину в сильный мороз

04.01.2023, 13:10, Разное
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Специалист Максим Соколов озвучил рекомендации о том, каким образом завезти автомобиль в сильный мороз.

Ввиду наступающего ухудшения погодных условий многие автовладельцы стали беспокоиться о том, каким образом преодолеть трудности с запуском двигателя автомобилей. В большинстве случаев проблемы выражаются в слабом заряде аккумулятора, который необходимо заранее перезарядить от сети. Однако если аккумулятор уже отработал длительное время, то даже полный заряд не позволит добиться уверенности в запуске в период сильных морозов.

Также зачастую проблемы с запуском связаны с неисправным стартером, который необходимо предварительно диагностировать исправить неполадки. Вместе с тем для уверенной работы автомобиля следует помнить о своевременности замены моторного масла и исправности свечей, которые также могут повлечь за собой отсутствие искры.


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