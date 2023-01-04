 

Duoqin Qin 3 представляет новую линейку небольших смартфонов

04.01.2023, 13:05, Разное
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Компания Duoqin объявила о том, что компания Qin 3 будет продана. Суббренд Xiaomis позиционирует устройства как гаджеты, которые борются с зависимостью от смартфонов.

Qin 3 состоит из моделей Qin 3 Pro, Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra. Qin 3 и Pro имеют компактный 5,5-дюймовый дисплей с “челкой”, а Ultra – более крупный 5,05-дюймовый ЖК-дисплей с круглым вырезом. Qin 3 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Qin 3 Pro доступен в вариантах 6/128 или 8/256. Также доступны версии Ultra и Ultra. В ближайшее время мы сообщим более подробную информацию.
Компания уже разместила предварительные заказы на эти гаджеты. Стоимость Qin 3 Pro, Ultra и 12 000 юаней соответственно (примерно 9,8 млн, 13,8 тыс. и 15,8 тыс. рублей соответственно).


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