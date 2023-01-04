 

Enthusiast назвал одну из возможных причин перегрева видеокарт AMD Radeon RX7900

04.01.2023, 13:05, Разное
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Немецкий блогер Der8auer провел обширное исследование, чтобы определить причины перегрева видеокарт AMD Radeon RX7900.

Чтобы определить влияние адаптеров, установленных вертикально или горизонтально, на перегрев, энтузиаст приобрел четыре видеокарты.
Видеокарты нагревались быстрее, когда находились в горизонтальном положении. Во время тестирования он перевел AMD Radeon RX7900 из вертикального положения в горизонтальное и заметил повышение температуры. Однако он не стал охлаждать карту, вернув ее в исходное положение. Der8auer считает, что дело в конструкции испарительной камеры, из-за которой охлаждающая жидкость неэффективно циркулирует внутри камеры.

Игорь Валлосек, энтузиаст из России, провел собственный тест в конце декабря 2022 года и обнаружил несколько причин перегрева новых видеокарт AMD. Самой проблемной оказалась испарительная камера.


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