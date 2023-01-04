 

Владельцам Apple Watch посоветовали отложить покупку до 2024 года

04.01.2023, 13:05, Разное
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По мнению Джеффа Пу, аналитика Haitong International Tech Research, смарт-часы Apple Watch Ultra получат значительные улучшения не ранее 2024 года. К ним относится увеличенный дисплей с использованием технологии Micro LED. Об этом также пишет 9to5Mac.

По словам инсайдера, он ожидает, что продажи Apple Watch резко упадут в 2023 году из-за отсутствия значительных обновлений технических характеристик. Для тех, кто терпеливо ждал более важных обновлений, модели Apple Watch 2023 года, скорее всего, окажутся скучными. По мнению аналитика, лучше повременить до 2024 года, поскольку в этом году Apple Watch Ultra будут оснащены панелью MicroLED, а не OLED. OLED – это не вариант для Micro LED. Он может достигать более высоких уровней яркости и имеет более высокую точность цветопередачи.

Apple Watch Ultra 2024 будут оснащены более крупным дисплеем 2,1 дюйма по сравнению с существующими моделями 1,93 дюйма. Пу предположил, что Apple может уменьшить лицевую панель, чтобы сохранить размер часов.

Ранее сообщалось, что Pebble, индийский бренд, анонсировал смарт-часы, которые выглядят точно так же, как Apple Watch Ultra, но гораздо доступнее.


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