 

Мнение: Опять про Лукашина

04.01.2023, 13:00, Разное
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Да, герои “Иронии судьбы” надоели за десятки лет до чертиков, да и обсосана эта фильма вроде бы вдоль и поперек (сам, грешен, написал с десяток статей и постов на тему). Но – в этот раз меня спровоцировала родная дочь Таисья, коварно приславшая это видео с лысой психологиней, да еще заявившая, что она с ней прямо во всем согласна, а сам Лукашин ей никогда не нравился. Какой-то кошмар. Я, конечно, могу возразить лысой красотке по каждому пункту, но стоит ли?

Источник: Размышления вольного социолога


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