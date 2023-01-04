Мнение: Опять про Лукашина

Да, герои “Иронии судьбы” надоели за десятки лет до чертиков, да и обсосана эта фильма вроде бы вдоль и поперек (сам, грешен, написал с десяток статей и постов на тему). Но – в этот раз меня спровоцировала родная дочь Таисья, коварно приславшая это видео с лысой психологиней, да еще заявившая, что она с ней прямо во всем согласна, а сам Лукашин ей никогда не нравился. Какой-то кошмар. Я, конечно, могу возразить лысой красотке по каждому пункту, но стоит ли?