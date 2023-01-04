 

“Не то, чего я хотела”: Асмус вынудили сбежать из страны

04.01.2023, 12:47, Разное
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В новогодние праздники многие российские знаменитости предпочли на время уехать из России и провести время в жарких странах. Лариса Долина и Анастасия Волочкова улетели на Мальдивы, Ксения Бородина – в Таиланд, а Кристина Асмус – в Объединенные Арабские Эмираты.

Как рассказала звезда сериала “Интерны”, она вовсе не мечтала Новый год отмечать в Дубае. Сбежать на время из родной страны ее вынудила дочь. “Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет”, – пожаловалась актриса подписчикам в популярной соцсети.

Также Кристина опубликовала несколько фотографий, сделанных в новогоднюю ночь. Артистка показала счастливую дочь Анастасию и не менее жизнерадостную племянницу Сафию. Вместе с ними, а также с младшей сестрой Кариной 34-летняя звезда веселилась, танцевала и смотрела фейерверки с “козырной точки” города.

В четверг, 5 января, дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова исполнится девять лет. Напомним, родители Анастасии развелись в 2020 году после восьми лет брака. Бывшие супруги, как оказалось, скандалят до сих пор. Недавно “Дни.ру” писали о новой ссоре актрисы и резидента Comedy Club.


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