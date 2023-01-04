Актер Джереми Реннер обратился к фанатам после серьезных травм

Новогодние праздники звезда “Эволюции Борна” проводит на больничной койке. Накануне 51-летний Джереми Реннер вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку, а также опубликовал первое селфи после травм, полученных на днях.

Спасибо вам за теплые слова. Я сейчас не слишком в форме, чтобы печатать. Но всем посылаю лучи добра, – написал он под фото.

Актер пострадал, расчищая снег у своего дома в штате Невада. Для уборки он использовал ретрак — тягач для подготовки горнолыжных трасс. Машина, которая работает дистанционно, наехала на Реннера — он получил травму грудной клетки и другие повреждения, а еще потерял много крови.

Напомним, что Джереми Реннер знаком широкому зрителю по ролям в фильмах “Эволюция Борна”, “Ветреная река”, “Город воров”, “Повелитель бури” и других лентах.