Мнение: Закладки на будущее

Эрдоган сегодня намерен провести телефонные разговоры с Зеленским и Путиным. Речь, понятно, пойдет о возможном посредничестве в переговорах.

Эрдоган, конечно, не наивный юноша и прекрасно понимает, что пока никто никаких переговоров вести не намерен – впереди еще минимум два наступления, вопрос лишь в том, чье первое: российское или украинское. (И пока всё более вероятным становится именно российское)

Но вот потом, когда стороны выдохнутся, Турция напоминает, что она готова предоставить свои услуги. Смысл постоянных разговоров о посредничестве – застолбить за собой участок и оттереть других конкурентов.

Посредник – это не просто благотворительность. Это возможность ввести на территорию конфликта своих наблюдателей, а при известной ловкости стать если не арбитром, то жалобным бюро. Возможен и совсем роскошный вариант – добиться такого уровня доверия, что стороны предложат Турции выступить миротворцем (до этого еще очень далеко, как Рогозину до Луны, но чем черт не шутит). А миротворцы – это совсем другое дело, это возможность чистой модерации послевоенного мира.

Кстати, вопрос с миротворцами не такой простой: субъект миротворчества должен устраивать обе стороны конфликта и быть нейтральным по отношению к нему. НАТО, ОБСЕ, ОДКБ точно не устроят либо одних, либо других. Войска ООН, кстати, тоже – получить мандат ООН можно только через Совбез, а там дебатов на пару лет по любому вопросу. Поэтому вариант только один – двусторонние договоренности при участии посредника-миротворца. Примерно, как это произошло в Карабахе и по тем же самым причинам.

Подобный вариант выглядит достаточно реальным, так как у войны на истощение свои закономерности. Полной и окончательной победы не просматривается ни за одну из сторон. Россия просто не в состоянии, и чем дальше – тем плачевнее будет ее положение. Украина может добиться результата только при внешней помощи, а внешняя установка была и остается прежней – Западу не нужно разгромное поражение России, но нужно ее тотальное истощение.

Уже поэтому Украине просто не дадут выйти за черту, и как только она в целом вернет занятые после 24 февраля территории (ну, не с точностью до сантиметра, но примерно), помощь резко начнет дозироваться.

Позиция Запада вполне очевидна: разгром приведет к обрушению управления, а заниматься огромной территорией, впавшей в хаос, удовольствие сомнительное. Да и не до того, откровенно говоря. Поэтому Буданов (руководитель украинского ГУР) может сколько угодно рисовать карты раздела России, в реальности такое развитие событий для Запада (и для Китая, кстати, тоже) будет крайне нежелательным.

Смена режима или смена персоналий – да, здесь возможны варианты, но точно не ценой подталкивания России к стихийному распаду. Он и так слишком вероятен, чтобы ускорять его.

Поэтому должны будут пройти два наступления, итогом которых станет обескровливание России и утрата ею военного потенциала по-максимуму до невозможности ведения дальнейших активных боевых действий. И тогда (и только тогда) встанет вопрос о переговорах. О Стамбульских договоренностях, чего и добивается Эрдоган. Запад и Китай будут вполне удовлетворены, если сумеют сбросить на турок эту миссию – контроль за сложившимся статус-кво. У них свои проблемы, а у Турции свой интерес – вот пусть и занимается.

А интерес у Турции более чем серьезный – Украина остается транзитной территорией. Путины уходят и приходят, а транзитный коридор остается. И если Европа решит его открыть со своей стороны, то Эрдоган с его идеей «логистической сверхдержавы» под боком получит конкурента. А зачем оно ему надо?

Поэтому миротворчество Турции – не благотворительность ни разу. Турция намерена дождаться выгорания конфликта, после чего взять под контроль (либо под активное наблюдение с возможностью влияния) территорию транзита по Украине.

Идеальным для Эрдогана может стать вариант, при котором турки предложат, а Россия и Украина согласятся вывести за скобки спорные территории по принципу «ни нам, ни вам» и согласятся временно (такие вещи всегда называются временными, хотя длиться они могут десятилетиями) демилитаризовать Крым и те территории Украины, которые будут заняты российскими войсками к моменту полного истощения России и ее неспособности к наступательным действиям. И конечно, в такой ситуации немедленно встанет вопрос о неком внешнем контроле и управлении над этими территориями (а возможно, что вообще над всеми четырьмя спорными областями Украины, которые теперь Россия считает своими). А где контроль – там и миротворческий контингент.

Контроль – это вполне серьезные выгоды. Примером может служить зерновая сделка, в которой Турция получила очень серьезные комиссионные. Бизнес – это то, что приносит доход. Почему отказываться от того, что само плывет в руки?

Сейчас этот вариант слишком фантастический, но когда истощение зайдет в стадию анорексии, почему бы и нет. И неважно, сколько займет времени Такой сюжет позволит обеим сторонам сохранить лицо и надежду, что в будущем ситуацию можно будет переиграть в свою пользу. И наверняка Эрдоган учитывает в том числе и подобный сценарий, активно предлагая именно Турцию в качестве посредника, а там – чем черт не шутит, и миротворца. А совсем шоколадно – еще и гаранта.

В этом смысле все телефонные разговоры, которые сегодня кажутся скучными и бессмысленными, как раз таки имеют смысл. Это закладки на будущее, которое может повернуться так, а может – и эдак. И Эрдоган встраивает Турцию во все возможные сюжеты этого будущего.

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