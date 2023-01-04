 

В России за сутки госпитализировали 662 человек с коронавирусом

04.01.2023, 12:20, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 662 человек, что на 29,3% больше по сравнению с 3 января.

Выздоровели за сутки 4942 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 3 января, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение – в 25 регионах, ситуация не изменилась в 22 субъектах страны.

Накануне в РФ были госпитализированы 512 человек, что на 35,1% больше по сравнению с 2 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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