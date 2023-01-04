В России за сутки госпитализировали 662 человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 662 человек, что на 29,3% больше по сравнению с 3 января.
Выздоровели за сутки 4942 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 3 января, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение – в 25 регионах, ситуация не изменилась в 22 субъектах страны.
Накануне в РФ были госпитализированы 512 человек, что на 35,1% больше по сравнению с 2 января.
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