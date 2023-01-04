 

Глава Самарской области Азаров решил навестить раненых при обстреле Макеевки земляков в Ростове

04.01.2023, 12:20, Новости дня
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о намерении навестить раненых во время обстрела Макеевки самарцев, которые в данный момент находятся в ростовском госпитале.

По его словам, бойцов навестят и представители Минобороны. Также на месте будет оговорено, какая поддержка требуется военным. Предварительно есть договоренность по долечиванию бойцов в родном регионе и в ведущих ведомственных госпиталях страны, передает самарская «Комсомольская правда».

Кроме того, глава региона обратился к близким военнослужащих с призывом запастись терпением и ждать официальной информации. Азаров добавил, что в данный момент проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности погибших и по учету раненых в госпиталях.

«Каждую семью обязательно уведомим, что с вашим близким человеком, где он находится. Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо. Молимся за наших земляков», – заверил губернатор.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал попавших под удар ВСУ в Макеевке российских военных настоящими героями. Он рассказал, что большинство бойцов, едва выбиравшись из поврежденного американскими HIMARS здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей.

В Минобороны раскрыли причину гибели российских военных в Макеевке. Ею стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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