С завышенной талией и особое внимание на карманы: как подобрать джинсы-фермеры

В гардеробе каждой женщины должны быть базовые вещи, в том числе хорошая пара джинсов. Но, несмотря на обилие ассортимента в бутиках и интернет-магазинах, порой выбрать идеальную модель бывает очень непросто. Важно ориентироваться не только на свои вкусовые предпочтения и веяния моды, но и учитывать свой тип фигуры, чтобы сделать удачную покупку. Стилисты дали советы, как правильно подобрать джинсы-фермеры.

Тип фигуры “яблоко”

Лишний вес у женщин, имеющих этот тип фигуры, обычно скапливается в районе живота, но при этом они являются обладательницами стройных ног, узких бедер и слабо выраженной талии. На фото показаны примеры моделей джинсов, которые подчеркнут достоинства фигуры “яблоко”.

Стилисты советуют обратить внимание на размер карманов. Они не должны быть большими, так как это может подчеркнуть область живота. Помните: правильная пара брюк должна не подчеркивать ваши недостатки, а грамотно их скрывать.

“Песочные часы”

Этому типу фигуры подойдет практически любая пара джинсов. При выбор идеальной модели следует обратить внимание на то, чтобы одежда подчеркивала красивую талию и бедра, а не делала их визуально более массивными. Обратите внимание на заученные джинсы с аккуратными карманами – не слишком маленькими или большими.

“Груша”

Отдавайте предпочтение брюкам, которые подчеркнут вашу красивую узкую талию и визуально уравновесят фигуру. Чтобы добиться такого эффекта, стилисты рекомендуют обратить внимание на джинсы с завышенной талией. Они смотрятся очень стильно и отлично сочетаются с другими элементами гардероба, например, с футболками, рубашками или даже классическими блузками.

“Прямоугольник”

Такая форма тела встречается достаточно часто, и ее обладательницам очень повезло, так как им подойдет практически любая модель брюк: зауженные, бойфренды или джинсы-мом. Смело экспериментируйте, но помните, что в ашем случае практически беспроигрышный вариант – это прямые или зауженные к низу модели.