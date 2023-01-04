 

Камера на iPhone 15 будет аналогична камере моделей Pro

04.01.2023, 11:40, Разное
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iPhone 15 Plus и iPhone 15 Plus будут иметь основную камеру, аналогичную Pro-моделям, с 48-мегапиксельными основными датчиками. Об этом заявил Джефф Пу, авторитетный аналитик Haitong International Tech Researchs. 9to5Mac приводит выдержки из отчета.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены трехуровневым сенсором, включающим широкоугольный объектив на 48 Мп. По словам инсайдера, 48-мегапиксельная камера была доступна только для моделей iPhone 14 Pro. Он заявил, что стандартные модели iPhone 15 не будут иметь ни телеобъектива для оптического увеличения, ни сканера LiDAR.

Джефф Пу заявил, что iPhone 15/ iPhone 15 Plus будут оснащены разъемом USB-C вместо Lightning, а также чипом A16 Bionic, который в настоящее время используется в iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro Max. В аналитическом отчете говорится, что iPhone 15 Pro будет иметь виртуальные кнопки регулировки громкости и кнопки питания, а также тактильную обратную связь.

Apple может рассмотреть возможность снижения цен на еще не анонсированный смартфон iPhone 15 из-за низкой производительности базовой модели iPhone 14.


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