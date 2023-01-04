 

На открытии торгов цены на газ в Европе упали на семь процентов

04.01.2023, 11:40, Разное
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По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе упали на 7% с момента открытия торгов в среду. Они составляли около 730-735 долларов за 1000 кубометров.

Фьючерсы на индекс TTF на февраль открылись на отметке $765,3 за 1 000 кубометров (-3%). Их цена на 10.08 по московскому времени составила $732,7/1000 куб. м (-7%). Расчетная цена предыдущего торгового дня: $788,9/1000 куб. м. Страны ЕС достигли соглашения от 19 декабря, установив предельную цену на газ. Цена составит EUR180/МВтч, или почти $2 000 за 1000 кубометров по текущему курсу. Она вступит в силу 15 февраля 2015 года. Эта мера защитит европейские предприятия и домохозяйства от роста цен на газ. Как отмечают западные СМИ, высокая стоимость европейских энергоресурсов вызвала сильнейшую инфляцию за последнее десятилетие.

В прошлом году цены на газ в Европе выросли. Котировки TTF на газ весной составляли от 250 до 300 долларов за 1 000 кубометров. Однако к лету они достигли более 600 долларов, а к осени перевалили за 1000. Этой зимой цены достигали 2000 долларов, но весной они поднялись до рекордного уровня из-за опасений по поводу запрета на импорт энергоносителей из России.

Несмотря на снижение, котировки на газ выросли в несколько раз за среднесрочный период. Такого стабильного роста цен на газ не наблюдалось в истории Европы с 1996 года.


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