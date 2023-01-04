 

Назван самый прочный смартфон в 2022 году

04.01.2023, 11:40, Разное
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Техблогер Зак Нельсон (известный в сети как JerryRigEverything) составил список самых лучших и самых хрупких смартфонов, выпущенных в 2022 году.

Блогер использовал телефон AGM H5 с мобильной ОС Android, который был поставлен китайской компанией, производящей противоударные гаджеты. Нельсон отметил, что корпус устройства очень прочный и не сломался во время тестирования. Самым хрупким оказался смартфон Asus ROG Phone 6 Pro. JerryRigEverything почти разломил устройство пополам во время одного из тестов.

По словам эксперта, Pixel 7 Pro оказался самым легко ремонтируемым смартфоном. Благодаря тому, что крышку можно быстро снять, ремонт iPhone 14 оказался намного проще, чем предыдущих моделей. По мнению этого блогера, владельцы Samsung Galaxy Z Fold 4 или Galaxy Z Flip 4 столкнутся с наибольшими трудностями при ремонте своих устройств. Процесс ремонта сложен по своей конструкции и предполагает использование дорогостоящих деталей. Кроме того, высока вероятность того, что все пойдет не так.


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