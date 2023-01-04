Мнение: Сама ЧМ запрограммировала Макеевку

По “кейсу Макеевки” с подачи истовых, но, мягко говоря, не очень умных “военкоров” идут сейчас требования “покарать”, “найти виновных”, “пресечь” и т.п., в общем, ничего нового, обычное тупое охранительство. По дефолту предполагается, что кучное размещение мобилизованных в опасной близости от фронта может иметь причиной только одно – бестолковость, безалаберность или халатность командиров, то, что в армии обожают называть как бы всё объясняющим словом “бардак”.

“Бардак” – вообще любимое слово военных; оно им нравится еще и тем, что подразумевает простоту решения любой проблемы. Надо, дескать, просто наказать того, кто “развел бардак” – и всё, дело сделано.

Собственно, многие даже не поймут – а что, неужели можно как-то по-другому осмысливать жуткие случаи потерь?!

Можно. Надо только предположить, что армейские – это не совсем идиоты; это люди, зажатые неоперабельной системой управления, которые выбирают зачастую наиболее оптимальные с точки зрения системы решения. Оптимальные, а не преступные или халатные! То есть офицеры, как ни дико это предположить, стараются действовать ДОБРОСОВЕСТНО.

Тут у большинства военных и “военкоров” начинают дымиться мозги и с треском ломается “оперативка”. Они не в силах даже врубиться (поставлен предохранитель) – как? Как такое может быть?? И предохранитель в мозги встроен не зря: ведь если принять, что офицеры действовали добросовестно в рамках предложенных обстоятельств и подставили под удар то ли десятки, то ли даже сотни “мобиков” – то что ж получается, офицеры не виноваты? А кто ж тогда виноват? СИСТЕМА??!

Конечно. Есть умный парень, Андрей Никулин. Он – Нострадамус. Он, как оказалось, предсказал неизбежность Макеевки… еще 28 сентября. Т.е. через неделю после объявления мобилизации. И – объяснил почему. Вот его текст:

“Если рассредотачивать новые пополнения, чтобы тем самым минимизировать риски от возможных и неизбежных обстрелов, то есть существенная вероятность потери над ними контроля. Особенно с учетом слабой подготовки, отсутствия слаженности из-за нехватки времени, дефицита грамотных командиров и наличия, как мы уже видели, немалого количества носителей деструктивных и антисоциальных навыков. Грубо говоря – чем будет заниматься почти неуправляемый взвод, отправленный на дальний хутор – боевой подготовкой или поиском самогона и кур?

Если держать эти массы войск скученно, чтобы сохранять контроль, хоть как-то вести боевую подготовку и удобнее снабжать солдат всем необходимым – то риск прилета в расположение пакета ракет увеличивается многократно. Со всеми сопутствующими потерями.

На данный момент части, которые долгое время находятся на передовой как-то приспособились к обстрелам и регулярным ударам, научились маскироваться и не кучковаться. Что будет, когда там появятся вдвое-втрое бОльшие массы полугражданских, какая нагрузка на снабжение, на возможности размещения, на расход боеприпасов – все это можно пока только представить” (АНДРЕЙ НИКУЛИН, 28.09.2022)

Как видим, “макеевка” была не “преступлением растяп-командиров”, как нам это сейчас пытаются продать. Она была буквально запрограммирована… самой “частичной мобилизацией”. Попросту говоря – была неизбежна. И остается неизбежной.