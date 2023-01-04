 

“Будущий муж бросил”: стало известно о расставании Семенович с богачом

04.01.2023, 11:20, Разное
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В начале прошлого месяца Анна Семенович рассказала о новом романе. По словам певицы, она начала встречаться с обеспеченным мужчиной, который делает ей щедрые подарки. В тот момент артистка была уверена в том, что эти отношения крепкие, поэтому мысленно готовилась к свадьбе.

Накануне Анна сообщила, что встретила Новый год и провела первый день 2023-го с друзьями. Был ли рядом с ней избранник, точно неизвестно. На фото и видео можно заметить некоего мужчину, но нельзя сказать, что именно он является возлюбленным певицы.

Однако один из авторов интернет-журнала Passion, просматривая свежие публикации Семенович в соцсетях, сделал вывод, что Новый год певица встречала без возлюбленного. “Будущий муж бросил Анну Семенович и не стал встречать с ней праздники”, – гласит заголовок. Так появились данные о расставании артистки с богатым мужчиной.

Наверное, вскоре Анна Семенович даст понять, что происходит в ее личной жизни и получили ли развитие ее романтические отношения с новым мужчиной. Сейчас певица собирается в отпуск, откуда наверняка будет публиковать фото и видео. Где проведет январские дни артистка, пока неизвестно.


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