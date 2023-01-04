Наоми Кэмпбелл показала редкий снимок с дочкой в канун Нового года

52-летняя Наоми нечасто публикует свежие снимки полуторагодовалой дочери, однако в праздники решила сделать исключение. Сначала она выложила совместное фото в Рождество, а позже поделилась трогательными кадрами в канун Нового года. На фото они с дочерью запечатлены со спины на фоне пышно наряженной елки и декораций из “Щелкунчика”.

С Новым Годом! Дорогие, пусть Бог хранит вас и вашу семью счастливыми и здоровыми в течение всего года, – написала Наоми. – Пусть Бог никогда не покидает ваше сердце. Пусть господь дарует вам свою благодать и силу в 2023 году. С Новым годом!

Отметим, что лица дочери супермодель так и не показала (впрочем, ее имя тоже до сих пор неизвестно), но ее фанаты радуются любому редкому кадру с малышкой. В июне она выложила снимок, на котором девочка делает первые шаги. А еще раньше, в марте, Наоми делилась редким снимком дочери по случаю Дня матери. В мае снимок дочери Наоми появился в аккаунте главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула.

Наоми Кэмпбелл впервые показала ребенка с обложки мартовского номера британского журнала Vogue в середине февраля 2022 года, практически через год после рождения девочки в мае 2021-го. Супермодель вообще не афиширует личную жизнь. Последний известный широкой публике роман у нее был с российским миллиардером Владиславом Дорониным.