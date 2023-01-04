 

WT – инфляция и нехватка полицейских — уровень насильственных преступлений в США растёт

04.01.2023, 11:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полицейские и эксперты в области уголовного права отмечают, что увольнения полицейских, мягкотелость прокуроров, а также экономические и социальные факторы приводят к росту преступности, пишет The Washington Times. Полицейские департаменты в условиях нехватки кадров вынуждены уделять первоочередное внимание убийствам и другим серьёзным преступлениям, в результате менее серьёзные случаи нарушения закона зачастую не получают должного внимания, отмечает автор материала.


AP

В 2022 году в США несколько снизился уровень убийств, однако число насильственных преступлений с отягчающими обстоятельствами, таких как изнасилования, грабежи и нападения, по-прежнему превышает допандемийные показатели. Отчёт Совета по уголовному правосудию показал, что за первые шесть месяцев года уровень убийств в 29 городах США снизился на 2%, но количество нападений и грабежей увеличилось на 4% и 19% соответственно. «Мы просто живем во всё более жестоком обществе, при этом нужно учесть нехватку сотрудников правоохранительных…Мы возвращаемся к тому, что было в 1990-х годах… Не хватает уважения к чужой жизни», — отметила пресс-секретарь Национальной полицейской ассоциации Бетси Брантнер Смит. Низкий моральный дух и антиполицейская риторика политиков заставляют служащих массово уходить с работы, пишет The Washington Times.

Уровень насильственных преступлений в Чикаго вырос на 41% в последнюю неделю декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в Нью-Йорке — на 23%, а в Лос-Анджелесе — на 8% по сравнению с 2021 годом. При этом число убийств снизилось на 14%, 13% и 6% соответственно. В полицейском управлении Филадельфии работает 5 983 служащих, что на 10% меньше, чем в 2019 году, а к концу 2025-го состав может сократиться ещё на 13%, тогда как за последнюю неделю декабря количество грабежей с применением огнестрельного оружия выросло на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Нью-Йорке за этот год с работы уволились более 4000 полицейских, что на 42% больше, чем годом ранее. Число грабежей в городе выросло на 26%, а тяжких преступлений — на 13%. В Сан-Диего сообщают, что более 230 полицейских уволились: это на 52% больше, чем в 2021 году, при этом насильственные преступления, включая нападения при отягчающих обстоятельствах, достигли самого высокого уровня с 2012 года.

«Увеличивается количество краж, нападений и других преступлений, потому что полиция не реагирует на них столь же активно, как раньше, потому что им приходится сосредоточиться на изнасилованиях, грабежах и других громких правонарушениях», — цитирует издание Джека Ринчича, президента Национальной ассоциации глав полиции. При этом, по мнению ряда экспертов, случаи домашнего насилия и драки, участники которых знакомы друг с другом, зачастую вовсе не регистрируются. В 2019 году исследователи из Университета Сент-Луиса проанализировали уровень инфляции в 17 городах США за последние 53 года и обнаружили, что он напрямую связан с ростом числа убийств и насильственных преступлений. Эксперты также указывают на стремительный рост инфляции, достигший 40-летнего максимума в 2022 году, в качестве другой причины всплеска насильственных преступлений: высокие цены вынуждают потребителей пользоваться чёрным рынком потребительских товаров, подстёгивая воровство. Отчёт Национального фонда розничной торговли продемонстрировал, что отрасль потеряла $94,5 миллиардов из-за магазинных краж, а в среднем рост преступности в них составил 26,5%, отмечает The Washington Times.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / “Пришла в ужас”: в квартире любовницы Шаляпина организовали казино

26.08.22 / Американский офицер – заявления американских СМИ о «поражении» России в Украине, это дезинформация от ЦРУ

12.11.20 / Факты, развенчивающие самые распространённые мифы о рабстве в Америке

18.08.22 / Bloomberg – инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума

02.11.22 / Синди Кроуфорд о кризисе среднего возраста, борьбе со стрессом и поездке на Burning Man с дочерью Кайей

01.04.22 / «Негативное пространство» – красочный маникюр для любительниц минимализма

23.08.20 / В США йети стали чаще выходить к населенным пунктам

12.01.22 / Петр Федоров: “Оказавшись на грани смерти, человек чувствует все острее”

14.11.21 / Сборная Германии по футболу потребовала у Польши открыть границу для беженцев

25.05.21 / AcuityMD собирает 7 миллионов долларов, чтобы лучше отслеживать развивающийся мир медицинского оборудования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика