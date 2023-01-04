 

Российский рынок акций в начале торгов снизился на 0,02%

04.01.2023, 10:59, Новости дня
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Российский рынок акций в начале торгов в среду символически снизился, свидетельствует динамика торгов.

Так, индекс Мосбиржи к 10.14 опустился на 0,02%, до 2172,34 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,67%, до 956,67 пункта, передает РИА «Новости».

При этом курс доллара к рублю растет на 46 копеек, до 71,59 рубля, чем объясняется разницу в динамике индексов.

В лидерах роста котировок значатся акции компании «Черкизово» (+1%), Ozon (+0,97%), «Полюса» (+0,81%), расписки VK (+0,72%), ЦИАНа (+0,54%) и акции «Юнипро» (+0,44%).

При этом снизились акции расписки HeadHunter (-0,81%), «Распадской» (-0,56%), «Детского мира» (-0,41%), «Роснефти» (-0,39%) и ТМК (-0,38%).

Накануне сообщалось, что в первый торговый день года российский рынок акций поднялся на 0,37%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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