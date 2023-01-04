Пушилин рассказал о мужестве спасавших товарищей в Макеевке военных

Военнослужащие ВС РФ проявили мужество и настоящий героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, когда 1 января попали под удар ВСУ в Макеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В своем Telegram-канале Пушилин написал, сто большинство военных, едва выбиравшись из поврежденного американскими HIMARS здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных.

Пушилин отметил, что какая-то часть из погибших – это те, кто погиб, возвращаясь спасать своих сослуживцев.

Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

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