Эксперт заявил, что не стоит пользоваться смартфоном при 40-градусном морозе

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04.01.2023, 10:20, Разное
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Сергей Половников, эксперт в области информационных технологий, заявил в интервью радио Sputnik, что смартфоны следует хранить вдали от низких температур.

Эксперт пояснил, что если оставить смартфон под прямыми солнечными лучами, на нем может образоваться конденсат, который сделает его непригодным для использования. Хотя это маловероятно, эксперты предупреждают, что такое может произойти. Половников заявил, что температуру аккумулятора необходимо поддерживать. Однако при перегреве может произойти ускоренная разрядка батареи. Это не зависит от погодных условий, скорее это зависит от того, насколько сильно вы нагружаете телефон.

Эксперт отметил, что температура в помещении не должна быть ниже 20°C. Однако если это так, то мороз может повлиять на работу телефона. При температуре ниже 40°C эксперт посоветовал не использовать смартфон. Он сказал: “Но вы не сможете, ваши пальцы станут жесткими”.

Эксперт из прокатной компании “Take Charge” пояснил ранее, что заряжать пауэрбанки можно по цене около 18 долларов в месяц. Сергей Биржевой заявил, что использование гарнитур и сокращение времени разговора по телефону позволит продлить использование смартфонов в морозную погоду.


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