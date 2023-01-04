 

Financial Times назвала самое слабое звено еврозоны

04.01.2023, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным Financial Times, Италия может столкнуться с долговым кризисом в еврозоне из-за того, что Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Они также планируют приобрести меньше облигаций в течение следующих месяцев.

В материале указывается, что девять из десяти экономистов, опрошенных изданием, назвали Италию страной еврозоны, наиболее уязвимой к некоррелированным падениям на рынках облигаций. Газета также назвала ее самым слабым звеном в еврозоне. По словам автора, правительство премьер-министра Джорджи Малониса работает над сокращением дефицита бюджета с 5,6 до 4,5 процента ВВП в 2023 году, до 3,5 процента в 2024 году и с трех до четырех процентов в 2024 году.

Однако он подчеркнул, что государственный долг Италии, который составляет чуть более 145 процентов валового внутреннего продукта, остается самым дорогим в Европе. Марко Валли (главный экономист UniCredit) сказал, что более высокие требования Италии к рефинансированию долга и потенциально сложная политическая ситуация делают страну наиболее восприимчивой к падению рынков облигаций.

Мелони был недоволен решимостью ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на финансовую стабильность и риски для роста. В статье цитируются слова премьер-министра: “Было бы полезно, если бы ЕЦБ проделал большую работу по коммуникации, иначе он рискует вызвать панику и колебания на рынках, которые сведут на нет все усилия правительств”.

Итальянские чиновники критикуют агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Гвидо Кросетто, глава Министерства обороны, написал, что политика регулирования “не логична”, а Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра, заявил, что повышение процентных ставок “сожжет миллиарды итальянских сбережений”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04.22 / Политтехнолог Полежаев: непрофессионализм команды Беглова похоронил его рейтинг доверия

14.12.20 / «Мне что теперь в Крыму отдыхать, уроды?» – депутат госдумы засудит ЕС за отказ пускать его на новогодние праздники

31.01.22 / Президент не ушел от «пыток»

21.12.21 / P&G отзывает сухие шампуни из-за бензола

06.09.20 / Два храма-близнеца, разделенные расстоянием в 14 тысяч километров и 2 тысячелетиями во времени

28.12.21 / Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

29.08.22 / 11 лайфхаков, как противостоять осенней хандре

11.09.22 / Мнение: Серьезная тревога

13.09.22 / “Будьте прокляты!”: Вдовий наряд показавшей оскал Толкалиной шокировал россиян

10.08.22 / Скандалы: Обошлись без профессионалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика