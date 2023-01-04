Financial Times назвала самое слабое звено еврозоны

По данным Financial Times, Италия может столкнуться с долговым кризисом в еврозоне из-за того, что Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Они также планируют приобрести меньше облигаций в течение следующих месяцев.

В материале указывается, что девять из десяти экономистов, опрошенных изданием, назвали Италию страной еврозоны, наиболее уязвимой к некоррелированным падениям на рынках облигаций. Газета также назвала ее самым слабым звеном в еврозоне. По словам автора, правительство премьер-министра Джорджи Малониса работает над сокращением дефицита бюджета с 5,6 до 4,5 процента ВВП в 2023 году, до 3,5 процента в 2024 году и с трех до четырех процентов в 2024 году.

Однако он подчеркнул, что государственный долг Италии, который составляет чуть более 145 процентов валового внутреннего продукта, остается самым дорогим в Европе. Марко Валли (главный экономист UniCredit) сказал, что более высокие требования Италии к рефинансированию долга и потенциально сложная политическая ситуация делают страну наиболее восприимчивой к падению рынков облигаций.

Мелони был недоволен решимостью ЕЦБ продолжать повышать ставки, несмотря на финансовую стабильность и риски для роста. В статье цитируются слова премьер-министра: “Было бы полезно, если бы ЕЦБ проделал большую работу по коммуникации, иначе он рискует вызвать панику и колебания на рынках, которые сведут на нет все усилия правительств”.

Итальянские чиновники критикуют агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Гвидо Кросетто, глава Министерства обороны, написал, что политика регулирования “не логична”, а Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра, заявил, что повышение процентных ставок “сожжет миллиарды итальянских сбережений”.