 

Аналитики назвали инфляционные регионы мира на октябрь

04.01.2023, 10:20, Разное
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Согласно подсчетам РИА Новости, в октябре прошлого года Европа была самым инфляционным регионом земного шара. В 58% стран Европы наблюдалось увеличение годового роста цен.

Было проведено исследование, используя данные национальных статистических служб 193 стран-участниц. Окончательная выборка состояла из 155 стран, которые по состоянию на середину декабря располагали данными за октябрь из шести регионов: Азии, Африки к югу от Сахары и Северной Африки. В октябре 2022 года годовой рост цен ускорился в 24 европейских странах (или 58 процентов) региона. Инфляция замедлилась в 15 государствах, а в двух других была стабильной. В октябре в Молдове инфляция была самой высокой – 33,6%. Самая низкая инфляция в регионе была зафиксирована в Швейцарии и Лихтенштейне – 3%.Годовой рост цен в Европе был самым высоким в Италии, где они выросли на 3,0%, или с 8,9% до 11,9%. Украина занимает второе место с ростом цен на 26,6% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 24,6% в сентябре. Северная Македония занимает третье место. Инфляция увеличилась на 1,1 процентного пункта до 19,8%.

Рост цен также был выше в пяти странах, включая Бельгию, Великобританию и Венгрию, а также Ирландию, Ирландию, Сербию и Ирландию. В Африке к югу от Сахары не только в Европе, но и в 17 странах наблюдалось ускорение инфляции, что составляет 45%. В середине осени наибольшее увеличение годового роста цен было зафиксировано в Руанде (рост на 7,1%) – 31%; и Сьерра-Леоне (рост на 3,9%) – 33%. В октябре в Бенине был зарегистрирован рост цен на 2,1%, после годовой дефляции в сентябре.

В регионе Ближнего Востока/Северной Африки инфляция в октябре выросла на 40%. В Северной Америке 36% государств рассказали об ускорении, а в Азии и Южной Америке ускорение зафиксировала треть.


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