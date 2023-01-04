Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля Коэна с Лавровым

Украина возмущена поведением нового главы МИД Израиля Эли Коэна, переговорившим с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию Times of Israel.

По словам посла, позиция израильских властей по отношению к спецоперации для Киева остается «неясной». Он добавил, что глава МИД Израиля «не разговаривал с Лавровым с начала военных действий» и никак не осудил «массовый обстрел мирных жителей в последние месяцы», передает «Коммерсант».

«Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», – сообщил Корнийчук.

Накануне Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине. Стороны сделали акцент на актуальных задачах укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Коэн заявлял, что Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США.

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