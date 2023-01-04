Экономика: Какой курс рубля нужен экономике в 2023 году

В 2022 году российский рубль удивил и западных, и российских экономистов – он доказал свою исключительную устойчивость. Стабильность курса рубля внесла важнейшую лепту в успех, с которым Россия противостояла западным санкциям. Однако в 2023-м российской экономике будет полезно совсем другое поведение национальной валюты.

Удивительно крепкий рубль, который россияне наблюдали почти весь 2022 год, свою задачу полностью выполнил. Он помог российской экономике пережить санкции, сдержал рост инфляции, и, наконец, поддержал импортеров в крайне сложный период полной трансформации потоков зарубежных товаров.

Но уже в декабре курс рубля начал снижение. Эта тенденция, по мнению экспертов и руководителей экономического блока правительства, продолжится и в 2023 году.

«В декабре рубль сильно упал, подешевев за месяц к доллару – на 16,2%, к евро и к юаню – на 18%. В целом падение происходит преимущественно на внешнем негативе», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Она выделяет четыре внешние причины.

Во-первых, идет ослабление доллара к мировым резервным валютам на фоне мрачных прогнозов относительно рецессии в экономике США и во всем мире. Во-вторых, наблюдается сильное укрепление евро, поскольку в ЕЦБ намерены продолжать повышение процентных ставок в начале 2023 года.

В-третьих, поступает противоречивая информация из Китая, где, с одной стороны, отменяются антиковидные ограничения, с другой – есть информация о росте заболеваемости и смертности. Это вызывает беспокойство в России, так как Китай – крупнейший торговый партнер РФ. В-четвертых, цены на нефть весь декабрь вели себя волатильно.

«Спад нефтяных цен с уровней 90+ долларов в район 80 долларов повлиял на выручку экспортеров, что в свою очередь оказало заметное давление на рубль. И цена на газ в Европе в последнее время также падала», – отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Еще одна причина ослабления рубля в декабре – это ухудшение показателей счета текущих операций. С одной стороны, нефтяной экспорт из РФ сжался из-за санкций (эмбарго ЕС и потолка цен), с другой – выросли потоки импорта из-за повышенного спроса на зарубежные товары, который ежегодно возникает перед январскими праздниками, добавляет Бахтин. В 2022 году превалирование экспорта над провалившимся импортом было главным фактором устойчивости рубля.

Наконец, на российскую валюту в декабре влиял сезонный фактор – традиционное увеличение бюджетных расходов к концу года.

Крепкий рубль уже сыграл свою роль в 2022 году, помог импортерам перестроить логистику, а в 2023 году, когда доходы российских компаний будут снижаться, экономике РФ выгоден уже более слабый рубль.

«В условиях, когда у нас падают доходы компаний, а это сказывается на инвестициях, конечно, хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар», – сообщил в конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов, уточнив, что это не прогноз, а пожелание. Именно такой диапазон курса устроил бы всех участников рынка – и экспортеров, и импортеров, и бюджет России, дефицит которого в 2023 году ожидаемо подрастет.

«В госбюджет РФ на 2023 год заложен сценарий, при котором объем добычи нефти в стране составит около 10 млн баррелей в сутки, при этом бочка нефти будет стоить 70 долларов за баррель, а курс составит 68 рублей за доллар. Если нефтяные цены будут слабыми, а объемы добычи и экспорта сократятся, то курс рубля явно не будет таким крепким как сейчас», –считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Более точный прогноз курса рубля невозможен, так как остается много неизвестных фактоов. Однако с уверенностью можно сказать, что тенденция падения курса рубля продолжится.

«Ослабление рубля в январе может быть уже не только по внешним, но и по внутренним причинам. В январе и феврале в РФ традиционно растет инфляция за счет сезонных факторов. Инфляционным драйвером может выступить также повышение в декабре тарифов ЖКХ на 9%. Доллар может колебаться в январе в рамках 70-75 рублей, евро – в диапазоне 72-77 рублей, юань – в коридоре 9-11 рублей», – говорит Мильчакова.

А вот потолок цен на нефть и ответ РФ на него вступят в силу только с 19 января и с 1 февраля соответственно, поэтому эти факторы начнут в полной мере проявляться только в конце февраля или в марте, добавляет эксперт. До этого момента цены на нефть могут просесть, что тоже повлияет на рубль в сторону снижения.

Но в марте, когда может случится пиковое падение экспорта нефти из России, мировые цены на нефть начнут расти и поддержать российскую валюту. По прогнозу Мильчаковой, в 2023 году средний курс доллара к рублю будет 65-75 рублей, средний курс евро – 70-80 рублей, средний курс юаня – 9-11 рублей.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов не исключает, что после ослабления рубля на фоне падения экспорта российская национальная валюта может отыграть падение из-за роста цена на энергоносители. Рубль на протяжении 2023 года будет находится в расширенном коридоре – 68-75 за доллар при сохранении текущих условий.

«Важным периодом станет первый и второй кварталы 2023 года, это время когда выйдут первые относительно большие данные по экспорту-импорту, из которых можно будет понять, какое влияние оказали потолок цены на нефть и другие органичения. Как раз в этот период рубль может упасть до 75 за доллар или даже превысить эту отметку.

Далее все зависит от рынка нефти и решений политиков относительно конфликта на Украине. На данный момент мы не ожидаем падения и закрепления выше 75 за доллар или укрепления и закрепления ниже 65 за доллар», – заключает Маслов.

Базовый сценарий предполагает снижения курса рубля до 73-74 к доллару к концу 2023 года, но прогнозировать сейчас сложно, так как слишком много неизвестных, согласен Бахтин.

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