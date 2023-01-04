Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует продолжить предлагать посредничество для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил дипломатический источник.

По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса между двумя странами, так как Турция имеет возможность вести переговоры с двумя сторонами, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана 4 января.

До этого официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.

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