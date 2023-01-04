 

Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

04.01.2023, 10:00, Новости дня
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Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует продолжить предлагать посредничество для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил дипломатический источник.

По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса между двумя странами, так как Турция имеет возможность вести переговоры с двумя сторонами, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана 4 января.

До этого официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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