В главной роли: 10 лучших фильмов Хита Леджера

“Темный рыцарь” (Кристофер Нолан, 2008) — рейтинг 94%

Бэтмэн продолжает бороться с криминалом, и на его пути появляется новый опасный враг. Легендарное и неповторимое исполнение роли философа-террориста Джокера, по праву завоевавшее “Оскар” и другие престижные кинонаграды.

“Короли Догтауна” (Кэтрин Хардвик, 2005) — рейтинг 81%

Биографическая картина о становлении американского скейтбординга. Калифорнийские серферы середины 70-х перебираются с пляжа на улицы и осваивают новый экстремальный вид спорта.

“Патриот” (Роланд Эммерих, 2000) — рейтинг 81%

Эпичная историческая драма о прославленном ветеране войны, который вместе со своим сыном возглавляет мятеж в попытках спасти страну и семью.

“Пальцы веером” (Грегор Джордан, 1999) — рейтинг 80%

Лихо закрученная криминальная комедия о юном австралийце, связавшемся с наркомафией. По мере развития сюжета главный герой, конечно же, находит свою любовь. Одна из ранних и малоизвестных в России работ Леджера.

“История рыцаря” (Брайан Хелгеленд, 2001) — рейтинг 79%

Приключенческая молодежная рок-опера под музыку Queen. Леджер играет простого слугу, выдающего себя за господина в Средневековой Европе.

“Кэнди” (Нил Армфилд, 2006) — рейтинг 77%

Трагичная история любви юной художницы Кэнди и наркомана-бездельника, а временами поэта, Дэна. Австралийский аналог “Реквиема по мечте”, и, пожалуй, более впечатляющий.

“10 причин моей ненависти” (Джил Джангер, 1999) — рейтинг 69%

Остроумная голливудская интерпретация “Укрощения строптивой” с молодыми и горячими Леджером и Джулией Стайлз.

“Меня там нет” (Тодд Хейнс, 2007) — рейтинг 69%

Вольное изложение биографии Боба Дилана. Помимо Леджера роль знаменитого рок-музыканта исполняют Кейт Бланшетт, Ричард Гир и Кристиан Бейл.

“Четыре пера” (Шекхар Капур, 2002) — рейтинг 65%

Мелодрама с эпичными батальными сценами. Молодой офицер получает четыре пера в знак собственной трусости. Отдельно от товарищей он отправляется на фронт, чтобы восстановить свою честь.

“Воображариум доктора Парнаса” (Терри Гиллиам, 2009) — рейтинг 60%

Доктор Парнас заключает сделку с дьяволом, и спустя годы тот возвращается за долгом, подкидывая герою и его бродячему театру все новые неприятности, включая встречу с таинственным висельником. Последняя роль Хита Леджера. Актер так и не успел закончить съемки в картине, и после смерти на площадке его заменили сразу трое голливудских коллег — Джуд Лоу, Джонни Депп и Колин Фаррелл.