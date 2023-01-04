Der Spiegel – НАТО ждут новые споры из-за пересмотра цели по расходам на оборону

НАТО грозят новые споры по расходам в сфере обороны, пишет немецкий журнал Der Spiegel. До сих пор страны альянса ориентировались на цель в 2% от ВВП, однако теперь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что некоторые союзники требуют ужесточить эту цель. Между тем, Германия её всё ещё не достигла, и вряд ли это случится в обозримом будущем.



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Среди стран НАТО 2%-ная цель по расходам на оборону до сих пор рассматривалась лишь как некий ориентир, в соответствии с которым члены альянса должны тратить на военные нужды 2% своего валового внутреннего продукта, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военный альянс обсуждает вопрос об ужесточении цели, в результате которого 2% могут стать минимумом.

«Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента минимальной», — заявил Столтенберг информационному агентству dpa. Как председатель Североатлантического совета он заявил, что теперь возглавит переговоры по этому вопросу. «Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, у нас будут переговоры в столицах», — пояснил он.

Соответственно, целью является достижение соглашения не позднее следующего планового саммита, который будет организован 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

Нынешняя 2%-ная цель предусматривает, что к 2024 году все страны НАТО должны приблизиться к контрольному показателю и тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Эта цель была согласована на саммите в Уэльсе в 2014 году, после того как черноморский полуостров Крым вошёл в состав Российской Федерации.

Столтенберг не сказал, какие именно страны НАТО теперь требуют значительно более амбициозных целей. По словам дипломатов, восточные союзники, такие как Польша и Литва, а также Великобритания, недавно высказались за то, чтобы согласиться на более жёсткие цели в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

Германия и некоторые другие страны, такие как Канада и Бельгия, считаются противниками этой идеи, напоминает немецкий журнал. До сих пор они тратили на оборону значительно меньше 2% ВВП.

Для Германии, например, недавно ожидалось, что к 2022 году этот показатель составит всего 1,44%. Согласно исследованию Института немецкой экономики, даже недавно утверждённый специальный фонд в размере €100 миллиардов вряд ли улучшит ситуацию в долгосрочной перспективе. Согласно расчётам, 2%-ная квота НАТО может быть достигнута с помощью денежных вливаний только в 2024-м и 2025 году. В два последующих года доля оборонных нужд в ВВП может снизиться уже до 1,8% и 1,2%, о чём говорят предыдущие финансовые планы и прогнозы роста.

Спор о расходах на оборону стран НАТО обострился совсем недавно, во время пребывания у власти президента США Дональда Трампа. Он обвинял европейских союзников, таких как Германия, в том, что они занимают позицию нахлебника, и периодически даже угрожал вывести США из альянса, напоминает Der Spiegel.