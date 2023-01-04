NBC – разоблачительница Facebook рассказала, почему соцсеть боится прозрачности

Facebook с помощью лоббистов активно пытается не допустить вмешательства властей в дела соцсети, отмечает NBC. При этом разоблачительница Facebook Фрэнсис Хауген в интервью каналу заявила, что компания Meta* боится прозрачности и подотчётности, поскольку тогда она будет выглядеть не особо прибыльной.

Я хочу начать с вопроса о том, почему Facebook** так боится любого вмешательства властей? И спрашиваю это, поскольку они помогли зарубить все те показанные мною законопроекты, в результате чего ни один из них не стал законом. И они тут не одиноки. У них для уничтожения этих законопроектов есть куча лоббистов. Чего они боятся?

ФРЭНСИС ХАУГЕН, разоблачительница Facebook: Когда вы посмотрите на историю стоимости акций — а я занималась этим до моего ухода на протяжении пяти лет до того, как начали публиковаться разоблачения по Facebook. Так вот акции Facebook падали по сравнению с котировкой Nasdaq на более чем 5 процентов где-то 25—27 раз.

В основном такие события, как падение цен на акции, происходили тогда, когда становилось ясно, что Facebook придётся потратить больше денег на безопасность. Facebook боится того, что если у нас действительно будет прозрачность, будет подотчётность, то они станут компанией не с 35-процентной рентабельностью, а с 15-процентной рентабельностью.

Разве это так плохо?

ФРЭНСИС ХАУГЕН: Нет. Они — одна из самых прибыльных компаний в мире.

15- процентная рентабельность — это же очень хорошо?

ФРЭНСИС ХАУГЕН: Да, это изумительно для компании такого размера.

15-процентная прибыль с любых сбережений — это ведь изумительно?

ФРЭНСИС ХАУГЕН: Да, так и есть.

Так, дело просто в том, что она будет не столь прибыльной?

ФРЭНСИС ХАУГЕН: Да, не столь прибыльной.

Дата публикации 02 января 2023 года.



* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.