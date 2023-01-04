 

Задача про два стула будет включена в ЕГЭ

04.01.2023, 9:33, Разное
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На первом в новом году заседании коллегии министерства образования, на которой рассматривался вопрос об изменениях школьной программы, было принято решение об очередной модернизации ЕГЭ.

В него, в частности, помимо выкидывания устаревших неактуальных тестов, будут включены новые задания, имеющие практическое значение в реальной жизни выпускников.

Как пояснил один из чиновников министерства, в современных реалиях школа должна готовить будущих выпускников к реальной жизни, а потому — снабжать их знаниями, которые непосредственно пригодятся им в быту и в обществе.

– Ведь это же и смешно, и грустно: наши выпускники не умеют выстраивать отношения в коллективе, не знают, что нужно делать с брошенным на пол полотенцем, как приветствовать смотрящего. Они и не подозревают, что нельзя с кем попало здороваться за руку, как отвечать на загадку про два стула, про парашют или вилку, – сокрушается госслужащий.

Важность обновлённого подхода разделили и в Рособрнадзоре.

– Это не шутки, и подобная неосведомлённость порой является причиной жизненных трагедий. Мы сделаем всё, чтобы наши выпускники могли приживаться в различных коллективах, чувствовали себя уверенно на разных жизненных, так сказать, этапах, – сказал представитель ведомства.

Вопрос о том, в какой именно предмет включат упомянутые вопросы, пока обсуждается. Скорее всего, это будет либо обществознание, либо НВП. Изменения войдут в силу уже летом нынешнего, 2023-го года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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