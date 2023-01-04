«Привет, каток» – Соловейчик о ситуации с неубранным снегом в Петербурге

В Северной столице коммунальные службы не справляются с уборкой снега и наледи. Ситуацию прокомментировал представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.

Напомним, синоптики накануне предупредили о предстоящих обильных снегопадах, но коммунальщики не смогли даже поддержать порядок на тротуарах и дорогах мегаполиса. На очистку улиц выехали только 398 снегоуборочных машин, в том время, когда для уборки необходимо не менее 2000 единиц.

Политолог раскритиковал подход Смольного к данному процессу. Чиновники в очередной раз продемонстрировали свою неспособность контролировать работу коммунальных служб.

«Конечно, ситуация с уборкой снега, погодными перепадами вызывает проблему гололедицы. Снег не убирается, потом погодный перепад, он растаял, вовремя не убрали, погодный перепад, он замерз, и — привет, каток! Это полное и абсолютное безобразие», — отметил эксперт.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова заявила о полном переходе на новую систему уборки снега. Примечательно, что этот процесс может продлиться до двух лет. Чиновники посоветовали петербуржцам быть осторожнее и терпимее к происходящему.