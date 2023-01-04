RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций, просто выросли цены на 16% и упали доходы на 5%

Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.

По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».

Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.

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