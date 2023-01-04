 

Жителя Мелитополя задержали за передачу украинским спецслужбам данных о российских военных

04.01.2023, 8:40, Новости дня
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Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя в Запорожской области, передававшего украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении техники и личного состава российских военных, сообщил представитель ведомства.

Уточняется, что житель Мелитополя был завербован украинскими спецслужбами через интернет ресурсы. Задержанный призывал к физической расправе над российскими военными, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, все имеющиеся факты и материалы переданы в органы юстиции. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за декабрь задержали 10 подозреваемых в пособничестве украинским военным. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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