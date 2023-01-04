Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
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Воздушная тревога прозвучала в Днепропетровском, Кировоградском, Полтавском, Харьковском и Черкасском регионах Украины, также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что тревога была объявлена в регионах с разницей в несколько минут. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».
Накануне воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в украинской части Запорожской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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