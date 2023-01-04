Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины

Воздушная тревога прозвучала в Днепропетровском, Кировоградском, Полтавском, Харьковском и Черкасском регионах Украины, также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревога была объявлена в регионах с разницей в несколько минут. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».

Накануне воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также в украинской части Запорожской области.

—