 

“Не отдыхаю”: торговавшая телом в одних трусах Седокова раскрыла тайные похождения

04.01.2023, 8:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярная российская и украинская певица Анна Седокова широкую известность получила благодаря участию в музыкальной группе “ВИА Гра”. Певица стала солисткой коллектива на два года, в 2004 году она начала сольную карьеру и до сих пор пробует себя в различных амплуа.

Сегодня артистка записывает подкасты, участвует в съемках телешоу, выпускает клипы, гастролирует с концертами и даже шьют брендовую одежду. А ведь когда-то она торговала роскошным телом на сцене, выступая практически в одних трусах.

Способы заработка увеличились, соответственно, и нагрузки стало больше. Чтобы справиться с работой, сохраняя психологическое здоровье Анна Седокова придумала для себя ежедневные правила. Тайные похождения она раскрыла и для поклонников.

Певица выдала подобности в своем телеграмм-канале. Она подчеркнула, что после своего режима работы может столкнуться с эмоциональным выгоранием или даже с депрессией, но хочет избежать проблем. Экс-солистка группы “ВИА Гра” перечислила, какие факторы держат ее на плаву.

Итак, Анна Седокова ведет в блокноте календарь по дням и часам. Она отказывается от еды, от которой “хочется полежать”, предпочитает обедать днем. Также певица отметила, что сразу переходит от мыслей к делу, не упуская идеи.

“Не отдыхаю глядя в телефон. Просто отдыхаю”, – подчеркнула знаменитость.

Кроме того, она просыпается раньше и не тратит время “на ерунду”. Певица Анна Седокова отказывается переносить дела на завтра, максимально выкладываясь каждый день.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.22 / В Якутии с радаров исчез самолет с пассажирами на борту

24.01.22 / Мнение: Биологические эксперименты США в Грузии и на Украине

08.10.22 / Что было до появления Вселенной?

05.05.21 / Существо-подражатель человеческому голосу из джунглей

16.12.22 / Большинство партийных представителей выступает за нового кандидата в президенты вместо Трампа и Байдена

12.08.20 / Трубы «Северного потока-2» подключат к канализации Санкт-Петербурга

04.03.22 / Мнение: Конспирологи ЖЖ радуются войне

19.06.22 / “Ее огромное преимущество”: скачущую по мужикам распутницу Волочкову вылизали до блеска

24.06.20 / Майкл Китон о новом фильме “Основатель”: “Создав “Макдоналдс”, Рэй Крок лишил еду культа”

17.06.22 / Мнение: Турбины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика